Franciny Ehlke leva susto ao ver presente inusitado de R$ 500 mil do marido bilionário

Influenciadora se impressionou com carro comprado para passeios pela fazenda do casal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2025 às 12:04

Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução

A influenciadora Franciny Ehlke, de 25 anos, protagonizou um momento inusitado nas redes sociais neste sábado (10) ao mostrar a reação surpresa diante do novo "brinquedinho" de seu marido, o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos. Nos Stories do Instagram, ela apareceu impactada com a nova aquisição: uma picape de luxo avaliada em R$ 500 mil, do modelo Raw 1500, comprada especialmente para uso na fazenda do casal.

>

"Momô disse que ia comprar um carro maior pra explorar a fazenda, mas eu não esperava isso! Olha o tamanho disso, gente! Parece um caminhão. Eu estou parecendo uma formiga do lado", brincou Franciny, visivelmente impressionada com a proporção do veículo.>

Franciny Ehlke leva susto ao ver presente inusitado de R$ 500 mil do marido bilionário Crédito: Reprodução

Ela ainda se divertiu tirando plásticos e películas do carro e compartilhou o momento com seus seguidores. O mimo, porém, não chega a ser uma surpresa vinda de Tony, que já havia presenteado a esposa com um helicóptero em março deste ano.>

Recentemente, Franciny também fez um tour pela propriedade rural do casal, que conta com mais de 600 mil metros quadrados. No vídeo, ela mostrou desde a vegetação da área externa até os animais que cria na "fazendinha da Fran", como chama carinhosamente o espaço com galinhas, cavalos e até lhamas.>

O relacionamento dos dois é recente, mas marcado por luxo e declarações públicas. Eles se conheceram em junho do ano passado, durante uma reunião de negócios, e assumiram o namoro oficialmente em janeiro. Em março, se casaram em Las Vegas, em uma cerimônia informal e descontraída. "Foi só a primeira de muitas celebrações", disse Franciny na ocasião.>

O pedido de noivado também não passou despercebido pelos fãs: ela recebeu um anel de ouro branco com diamante central de 0,3 quilates e mais 35 brilhantes cravados no aro, avaliado em cerca de R$ 5,1 milhões, da joalheria Glamira.>