MIMO DE MILHÕES

Influenciadora Franciny Ehlke recebe helicóptero de presente de aniversário do noivo bilionário

Empresário Tony Maleh surpreendeu a influenciadora com um presente luxuoso de aniversário

A influenciadora digital Franciny Ehlke, de 25 anos, foi surpreendida por um presente de luxo do noivo, o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos. O mimo especial, dado por ocasião do seu aniversário, foi um helicóptero personalizado, que ela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais. >

Em uma publicação no Instagram, Franciny compartilhou o momento com a aeronave, que ostenta a inscrição "Fran, by Francine Ehlke". “Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, e hoje o 'momô' vem com essa", escreveu a influenciadora, visivelmente emocionada.>