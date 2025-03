CANCELAMENTO

Anitta esclarece motivo de cancelamento de show e responde a rumores sobre sua saúde; veja vídeo

Após anunciar que não se apresentará no festival devido a "razões pessoais inesperadas", Anitta tranquiliza os fãs sobre o motivo do cancelamento.

Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2025 às 18:59

Anitta Crédito: Reprodução

Anitta, de 31 anos, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (21) para esclarecer o motivo de sua ausência no Coachella 2025. A cantora, que havia anunciado na quinta-feira (20) que não se apresentaria nas datas de 12 e 19 de abril devido a “razões pessoais inesperadas”, fez uma transmissão ao vivo no Instagram para explicar sua decisão e responder a especulações sobre sua saúde. >

Em um post publicado na noite de quinta-feira, Anitta agradeceu o convite ao festival e expressou sua frustração pelo cancelamento. "Eu estava muito ansiosa para estar no Coachella este ano, mas, devido a razões pessoais inesperadas, não poderei me apresentar. Sou extremamente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a vocês no futuro", escreveu.>

Durante a live, a cantora comentou sobre a preocupação de seus fãs com sua saúde, após algumas especulações que surgiram nas redes sociais. "Quando percebi que todo mundo estava realmente preocupado comigo, pensei em tirar os comentários. Mas será que eu sei fazer isso? Acho que não sei mais...", brincou Anitta, antes de explicar a situação.>

?Anitta abriu live no Instagram do Qg para falar do cancelamento do show no Coachella‼️

Live toda aqui para vocês❤️✨ pic.twitter.com/pmnpe8FEF3 — Luciano (@Lucianomdsj12) March 21, 2025

A artista também se defendeu das suposições sobre problemas de saúde mental ou física. "Eu achei que meus fãs prefeririam que eu tivesse cancelado por outro motivo, quando, na verdade, foi uma escolha nossa — estratégica, de vida e de tudo", esclareceu. Anitta enfatizou que a decisão foi tomada por razões pessoais e não relacionadas a qualquer problema de saúde.>

Com 14 anos de carreira, Anitta fez questão de ressaltar que nunca havia cancelado compromissos sem um motivo sério. “Sempre fiz meus shows, mesmo doente, mesmo destruída. Já saí direto do palco para o hospital, a ponto de quase morrer. Mas isso é algo que nunca mais vou fazer”, afirmou com sinceridade, destacando sua dedicação profissional ao longo dos anos.>

A cantora também deixou claro que tem o direito de manter os motivos para o cancelamento privados, e pediu compreensão por parte de seus fãs. "Se eu tivesse cancelado simplesmente porque quis ficar em casa, eu teria esse direito. E, após tantos anos de profissionalismo, espero que compreendam que nunca cancelaria um compromisso sem um motivo válido", explicou.>