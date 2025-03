LONGE DA TELINHA

Ex-ator da Globo fala sobre possível retorno às novelas após 14 anos longe: ‘Depende do convite’

Luigi Baricelli revela saudade das novelas e fala sobre condição para retornar após afastamento

Após mais de uma década longe das produções de novelas, Luigi Baricelli, um dos galãs mais queridos da Globo, revelou que sente saudade de sua carreira como ator. No entanto, o retorno do ex-astro de Laços de Família (2000) e Alma Gêmea (2005) à televisão depende de uma condição: "Depende de um convite", afirmou ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. >

O condomínio que Baricelli está construindo tem como diferencial a proposta de unir o conceito de casa com os serviços de um hotel cinco estrelas, com uma arquitetura inovadora e moderna. "Vamos dar continuidade em outras regiões dos EUA. Já houve até pedidos para fora do país. O conceito é o de uma casa com serviços de hotel cinco estrelas. É moderno e conta com uma arquitetura que não se vê muito por aqui", finalizou o empresário.>