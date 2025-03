EM NEGAÇÃO

Debby Lagranha assume namoro e ex-marido dispara: 'Já já tá de volta'

Leandro Amieiro não aceitou o término e disse que ex-atriz mirim está apenas vivendo uma ‘aventura’

Leandro disse ainda estar confiante no retorno da ex, caracterizando o novo namorado de Debby como “trouxa”. "Ela tá iludida, já já, ela tá de volta. Me garanto!! Relaxa!! Só olhar para a cara do cidadão com quem ela está. Nada a ver com ela. Só serve de muleta emocional. Ela me ama mais que tudo estava tentando pegar um trouxa para se aventurar e ver se consegue algum momento (parar de) pensar em mim. Mas ela só me ama mesmo. Estamos todos os dias juntos. Já, já, ele cai do cavalo", afirmou em mais um comentário no instagram.>