FOTOS

Casarão com 11 quartos, piscina e campo de futebol: Fazenda de Egídio em 'Renascer' está à venda por R$ 1,8 milhão

Propriedade na região de Itaboraí-RJ foi cenário da novela da TV Globo

Uma fazenda que serviu de cenário para a gravação da novela “Renascer” da TV Globo, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, está à venda. Anunciada pelo valor de R$1,8 milhão, a propriedade tem 51 hectares, com um casarão com 11 quartos, piscina, um lago, um campo de futebol, galinheiro e muitos outros espaços. >