TRAUMA

Gracyanne se emociona ao revelar que escondeu segredo da mãe no BBB 25

Eliminada do reality, musa fitness bateu um papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19)

Elis Freire

Publicado em 19 de março de 2025 às 14:27

Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) Crédito: Reprodução / TV Globo

Eliminada do BBB 25 no último Paredão, Gracyanne Barbosa voltou a se emocionar ao desabafar sobre seus traumas passados em bate papo com Ana Maria Braga, no Mais Você desta quarta (19). A musa fitness revelou que durante sua participação ela tentou manter em segredo para a mãe em relação às dificuldades que passou, mas acabou abrindo o seu coração no final de sua participação no confinamento. >

A ex de Belo ressaltou que pensava que não iria reviver esses traumas durante o BBB 25 e segredo, então, estaria selado. Ela desabafou no “Café com o Eliminado” que tinha receio que a mãe descobrisse sobre tudo que passou. "A minha intenção era não abrir isso de forma nenhuma ali dentro", explicou Gracyanne.>

"O primeiro motivo para eu não querer abrir é porque eu não queria que a minha mãe imaginasse coisas que já passei dessa forma", disse Gracyanne, aos prantos. "Ela não sabia?", questionou Ana Maria. >

Gra, como carinhosamente é chamada, disse ainda o motivo que a fazia evitar o assunto: vergonha. Porém, com o reality a modelo disse ter aceitado seu passado como parte dela. "Eu tinha vergonha de falar que não tinha o que comer, que em algum momento eu tive que procurar comida no lixo... isso me deixa muito envergonhada de ter feito esse tipo de coisa. Eu achava também que podia ser vista como vítima", desabafou. >

Desabafo dentro do programa

A modelo e empresária Gracyanne Barbosa abriu o coração no BBB 25 após ser questionada sobre pegar comida escondido no reality. Ela chorou ao relembrar quando viveu em situação de pobreza e precisava pegar comida no lixo.>

Tudo veio à tona após Renata – que participou de uma dinâmica fora da casa e ouviu “fofocas” por meio de uma casa de vidro – contou a Diego Hypolito que Gracyanne pegava comida escondido. “A Renata falou, né, sobre roubar comida. E eu falei para ela: ‘Eu sei que você está falando pra mim, eu não estou querendo me justificar'”, disse, durante conversa com Daniele Hypolito e Vinicius.>