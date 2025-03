ASSISTA MOMENTO

João Gabriel admite beijo em Thamiris para os aliados no BBB 25: 'Beijei na boca, que doido'

Depois de Festa do Líder semanas atrás os dois se beijaram no Quarto Fantásticos deitados na cama

Elis Freire

Publicado em 14 de março de 2025 às 18:22

João Gabriel e Thamiris Crédito: Reprodução / TV Globo

Após negar e procurar esconder da casa do BBB 25 um beijo dado em Thamiris, João Gabriel resolveu comentar com os aliados sobre a situação. Semanas atrás, quando os dois estavam na cama após uma festa na casa, a carícia aconteceu, mas a fofoca não tinha se espalhado no reality. >

Porém, com a volta de Renata da Vitrine do Seu Fifi não deu mais para deixar a situação para debaixo dos panos. A bailarina comentou com a ex-dupla Eva e com Vilma Nascimento sobre o ocorrido. >

"Mostrou o João Gabriel beijando a Thamiris debaixo do edredom. Lembra que teve um dia que eles estavam conversando, que Thamiris era a fim dele, e ele negou", contou Renata.>

"Eu nem sabia dessa história", respondeu Eva Pacheco. "Ela dá em cima dele", disparou Vilma Nascimento. >

João, então, resolveu falar sobre o assunto com suas aliadas no Quarto Fantástico na tarde desta sexta-feira (14). "Dona Vilma, beijei na boca", afirma João Gabriel em tom descontraído. >

Renata deu os detalhes do beijo: "Debaixo do edredom". "Fiquei vermelho, ali fora. [...] Dormi lá no [Quarto] Nordeste", comentou o goiano. >

Beijo polêmico

Após o fim da Festa do Líder de Vitória Strada, João Gabriel e Thamiris se deitaram juntos na cama de casal do Quarto Nordeste do BBB 25. Após Gracyanne Barbosa se organizar para se recolher, a carioca e o goiano se beijaram.>

Apesar de já terem trocado flertes em festas anteriores, o beijo foi o primeiro entre os dois. João, que já havia deixado claro ter um compromisso fora do programa, chegou a rejeitar a aproximação de Thamiris em outras ocasiões.>

Além disso, foram feitas especulações na internet sobre um possível assédio no momento, já que João estava embriagado e a sister teria iniciado a aproximação. Internautas alegam que ele não tinha condições de consentir a carícia.>

Assista ao beijo:>