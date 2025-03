FESTA NA CASA

Bonitão e ícone do samba: saiba quem são as atrações da festa do BBB 25 desta sexta (14)

Esta noite promete animar os confinados com muita brasilidade

Elis Freire

Publicado em 14 de março de 2025 às 16:05

Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo

A festa da noite desta sexta (14) do Big Brother Brasil 2025 vai colocar o samba para tomar conta da casa mais vigiada do Brasil. Um ator e cantor conhecido por ser bonitão e uma grande ícone do samba serão as atrações para animar os brothers com muita brasilidade. >

Seu Jorge convida Alcione! Este será o show da noite, com a Dama do Samba prometendo levar os seus maiores sucessos, como “Você Me Vira A Cabeça” e “A Loba” para o palco do reality, trazendo sua voz de dentro do coração.>

Seu Jorge convida Alcione Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma das participantes, a Dona Delma, como foi carinhosamente apelidada dentro do jogo, já confessou ser grande fã de Alcione. Ela chegou a dizer que o show da maranhense seria sua primeira opção, caso pudesse escolher a atração. >