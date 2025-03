NOVO MEMBRO

Belo vai ser pai? Entenda motivo por trás das especulações da internet

Cartaz com essa informação foi mostrado para Renata, confinada na Casa de Vidro do BBB 25

Um questionamento foi feito por muitos internautas nesta quarta (13): “Belo vai ser pai?”. Um burburinho se formou nas redes querendo descobrir se a namorada do cantor Rayanne Figliuzzi estava carregando uma criança, já que um fã levou uma mensagem afirmando a nova paternidade para Renata, confinada na Casa de Vidro do BBB 25, também chamada de Vitrine do Seu Fifi. >