VÍDEO

Quebra de protocolo! Humorista debocha de 'A Fazenda' durante programa ao vivo na Globo; assista

Eduardo Sterblitch foi um dos convidados do programa Encontro desta quinta-feira (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de março de 2025 às 15:01

Eduardo Sterblitch Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O humorista Eduardo Sterblitch participou do ‘Encontro’, nesta quinta-feira (13), comandado por Patrícia Poeta e protagonizou momentos hilários sem papas na língua. No programa, Sterblitch criticou a dinâmica da ‘Vitrine do seu fifi’, espécie de “Casa de vidro” implantada no BBB 25. >

Logo depois, o humorista acabou quebrando um protocolo da emissora e alfinetou a Record TV, concorrente da platinada. Ao falar da ‘Casa de Vidro’ e dos fãs chegando com cartazes no shopping no Rio de Janeiro para contar uma fofoca para Renata, Eduardo fez uma brincadeira debochada. >

“Seria muito bom você chegar com uma placa assim: ‘você, na verdade, está em A Fazenda’. Imagina, ia ser maravilhoso. A pessoa ia ficar no desespero”, disse ele. Patrícia Poeta não segurou a risada e caiu nos risos. >

Sobre a Vitrine do Seu Fifi, o também ator comentou ainda que teme mudanças no jogo por conta de noticias falsas dadas pelo público.>

“Você vai ver. Eu acho que isso aí não foi uma boa ideia”, disparou ele. “Por que?”, questionou a jornalista, incrédula. “Você vai ver a quantidade de gente que vai tentar mudar o jogo. Vai ter muita… Normalmente, acontece isso no começo do jogo e pela primeira vez tá acontecendo no meio”, defendeu.>

Por fim, ele questionou a quantidade de pessoas acompanhando Renata no shopping. “Ninguém trabalhando, olha só”>

Veja vídeo:>