EXCLUSIVA

Baiano, Lucas Leto reflete sobre projeção de Vale Tudo e destaca raízes: 'Pernambués me preparou para o mundo'

Ator soteropolitano vive Sardinha em novela das nove da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 1 de julho de 2025 às 20:36

Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués Crédito: Reprodução / Instagram

Cria de Pernambués, um dos bairros mais populosos de Salvador, Lucas Leto alcançou grande projeção nacional com o seu trabalho de teledramaturgia. No ar em remake de "Vale Tudo", novela das 9h da TV Globo — isso logo após integrar o elenco de "Pantanal" (2022) — Leto ganha o mundo, sem deixar de reconhecer quem lhe ensinou a caminhar. >

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, o ator falou sobre a sua trajetória artística e refletiu sobre a fama, dando um destaque especial às suas raízes soteropolitanas. Para ele, que vive Sardinha na trama de horário nobre, a fama é consequência de seu trabalho; para lidar com ela, os diversos aprendizados adquiridos em Salvador e no seu bairro do coração são a grande chave.>

“Levo tudo da minha criação: da hora que eu chego na portaria até a hora que eu saio. Eu acho que existe uma sagacidade que Pernambués me trouxe, um olhar apurado, uma observação respeitosa e sábia do ambiente, do local, do que eu sei, do que eu não sei, do que eu quero falar, do que eu não quer. Pernambués me deixou preparado para ganhar o mundo e ocupar infinitos lugares”, ressaltou Lucas Leto. >

O pertencimento à Salvador deu régua e compasso ao ator em terras cariocas. O global ressaltou a cultura baiana como sua maior fortaleza. “Salvador é minha casa e nunca vai deixar de ser. Ser de Salvador faz toda a diferença. Me sinto muito especial por ser de uma terra tão rica culturalmente e tão grandiosa”, disse Lucas.>

Trabalhando como ator desde os 12 anos, Leto fez parte do Bando de Teatro Olodum, o mesmo que lançou nomes como Lázaro Ramos e Érico Brás. Nas telinhas estreou Bom Sucesso em 2019, Pantanal em 2022 e agora, o remake da famosa "Vale Tudo. O personagem de Leto, Sardinha — interpretado por Otávio Müller na versão original de 1988 — é assistente de direção na produtora Tomorrow, além de o melhor amigo de Solange (Alice Wegmann).>

E a fama? Como bateu?

O artista não nega a mudança da fama na sua vida, mas a vê de forma bem pragmática e com bons olhos. “Pantanal me mostrou para mais brasileiros e Vale Tudo também. A novela tem uma poder que nenhum outro veículo tem para o ator, porque ela chega para milhões e milhões de brasileiros de diferentes lugares”, refletiu.>

"A fama é uma realidade que é fruto do seu trabalho, já que ele está na casa das pessoas. Não vejo como algo extraordinário, mas vejo como consequência do meu trabalho. É um trabalho que tem projeção nacional e com ela vem os fato das pessoas me reconhecerem, pedirem para tirar foto. Eu gosto muito. Com as experiências que tive, eu aprendi a me resguardar e lidar bem com a exposição”, celebrou Leto.>

O que vem depois de 'Vale Tudo'?

Os planos futuros de Lucas Leto já estão bem encaminhados e, à curto prazo, o ator destacou diversas novidades. "Vou estrear a série Vermelho Sangue em que eu vou interpretar um lobisomem cheio de efeitos especiais, depois vou estrear Juntas e Separadas, onde eu faço um jovem que relaciona com uma mulher mias velhas, um sambista carioca. Também vou estrear dois longas no cinema e um curta metragem fora do país", listou, com orgulho. Ou seja, vem muita coisa por aí!>