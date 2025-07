NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Solange engravida e oculta paternidade após recaída com ex

Heider Sacramento

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:26

Solange Duprat Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo, na Globo, promete fortes emoções com a revelação da gravidez de Solange (Alice Wegmann). Após uma recaída com Afonso (Humberto Carrão), que já estará casado com Maria de Fátima (Bella Campos), a diretora de conteúdo descobrirá que está grávida e decidirá esconder a identidade do pai, até mesmo de seus amigos mais próximos. >

No momento da recaída, Afonso estará vulnerável após exagerar na bebida durante uma festa. Ele aceitará uma carona com Solange e acabará indo parar em sua casa, onde os dois transarão. No dia seguinte, o empresário fingirá não se lembrar de nada, mas um flashback revelará que ele guarda a memória da noite com culpa e arrependimento.>

Dias depois, Solange começará a sentir os sintomas da gravidez, como sono excessivo e desejos alimentares. Sardinha (Lucas Leto), seu amigo e confidente, desconfiará e comprará um teste de farmácia. Ao confirmar o resultado positivo, perguntará: "De quem é?". Solange, no entanto, dirá que se trata de uma produção independente e afirmará: "Agora, o pai sou eu, a mãe sou eu. E pronto".>