LUTO NA TV

Morre Silvio Pozatto, ator de ‘Pantanal’, aos 69 anos

Intérprete de Rubem vivia no Retiro dos Artistas e lutava contra o Parkinson; colegas lamentam perda nas redes

O ator Silvio Pozatto, conhecido por sua participação na primeira versão da novela Pantanal (1990), morreu nesta segunda-feira (30), aos 69 anos. Ele vivia no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2022 e convivia há anos com o diagnóstico de Doença de Parkinson. A causa da morte não foi divulgada pela família. >