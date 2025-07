FAMOSOS

Xand Avião fala sobre Solange Almeida e revela chance de reencontro: 'Nada impede'

Em entrevista ao Fantástico, cantor comentou possível retorno com Solange Almeida e relembrou como a terapia o ajudou a lidar com a fama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de junho de 2025 às 23:30

Xand Avião e Solange Almeida Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Xand Avião surpreendeu os fãs ao falar publicamente sobre a possibilidade de um reencontro com Solange Almeida, sua ex-parceira de palco na icônica banda Aviões do Forró. Durante entrevista exibida no Fantástico no último domingo (29), o artista foi questionado por Maju Coutinho se haveria chance de uma reunião com a cantora em um futuro projeto. >

“Alguma chance de reencontro, de um show para relembrar os velhos tempos da banda?”, perguntou a jornalista.>

Xand respondeu com carinho e respeito, exaltando a trajetória solo da colega: “A Sol tá muito bem na carreira dela, e eu também tô. Foi uma decisão dela seguir carreira solo. Ela me chamou pra ir com ela.”>

Sem descartar a possibilidade de dividir novamente os palcos com a cantora, o artista afirmou: “Nada impede que a gente se encontre um dia e faça esse show que esses fãs pedem. Acho que depois de Sandy e Junior, é a dupla que todo mundo mais pede para se reencontrar sou eu e Sol.”>

Solange Almeida e Xand Avião

Xand Avião e Solange estiveram juntos na banda Aviões do Forró por 15 anos, até a separação em 2017. Desde então, os dois seguiram carreiras individuais de sucesso no forró e no piseiro. Um dos momentos mais marcantes desde a separação foi em 2021, na “Farofa da Gkay”, quando os dois se reencontraram no palco após quatro anos sem cantar juntos. A emoção foi tanta que até a influenciadora Gkay foi às lágrimas ao vê-los cantando clássicos como “Que Tontos, Que Loucos”.>

Apesar dos pedidos do público e da relação profissional marcante, Xand e Solange nunca foram um casal fora dos palcos. Atualmente, Xand é casado com Isabele Temoteo e é pai de quatro filhos. Já Solange é casada com o empresário Monilton Moura e tem quatro filhos de relacionamentos anteriores.>

Na mesma entrevista, Xand também falou sobre os impactos da fama em sua saúde mental e revelou que a terapia foi essencial para seu equilíbrio emocional: “Me ajudou de uma forma que não sei explicar em palavras. Só me sentia alguém quando estava no palco. Quando eu descia, me sentia um nada.”>