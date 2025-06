EXCLUSIVA

Aline Patriarca celebra aniversário com arraiá solidário e doa alimentos em Salvador: 'Espalhar humanidade'

Ex-BBB reuniu amigos e familiares em festa junina de aniversário; alimentos arrecadados serão destinados a projeto social na capital baiana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:12

Aline Patriarca comemora aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" Crédito: Divulgação

A semana foi de festa, forró e comemoração para Aline Patriarca. A influenciadora e ex-BBB, que completou 33 anos no último dia 22 de junho, celebrou a nova idade com uma animada festa junina em Salvador no sábado (28) e transformou o momento especial em uma ação solidária. >

Realizado em uma casa de eventos no bairro do Imbuí, o “Arraiá da Aline Patriarca” trouxe todas as referências típicas de São João: bandeirinhas, comidas regionais, forró e até frases icônicas do clássico 'O Auto da Compadecida'. O ator e ex-BBB Diogo Almeida, namorado da influenciadora, também marcou presença ao lado dos sogros e compartilhou registros do evento nas redes sociais.>

Mas a grande surpresa da noite foi o gesto generoso de Aline, que pediu aos convidados 2kg de alimentos não perecíveis em vez de presentes. A arrecadação será doada nesta segunda-feira (30), às 18h, para a Casa do Caminho – Pronto Atendimento Espírita, em Salvador. Inspirados na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a instituição atua desde 2001 com acolhimento e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte médico, jurídico e abrigo para idosos.>

“Faço aniversário no dia 22/06, mas comemorei no dia 28/06. No convite da festa, fiz um pedido aos convidados para que levassem 2kg de alimentos para doação. A Casa do Caminho realiza um trabalho social muito importante. Acredito que ajudar a quem precisa é uma forma essencial de espalhar humanidade e reforçar o valor da solidariedade. Deixo aqui meu sincero agradecimento a todos que contribuíram com essa ação. Seu gesto fez a diferença!”, contou Aline ao Jornal Correio.>