ARRAIÁ DO ALÔ ALÔ BAHIA

Aline Patriarca relembra momento engraçado com a mãe e Targino Gondim

Ex-BBB marcou presença na festa realizada no Cerimonial Conceição da Praia

A ex-BBB baiana Aline Patriarca, que está no Arraiá do Alô Alô Bahia nesta sexta-feira (16), já curtiu diversas festas de São João em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e uma delas marcou a jovem. >

"Minha mãe queria muito ver o show de Targino Gondim, mas perdemos o show. Na volta pra casa, ela parou junto do ônibus de Targino e disse 'vou pedir para um rapaz tirar um foto nossa'. Botou a família toda na frente do ônibus de Targino e disse 'moço, tira uma foto da gente'. Ela pediu para Targino tirar uma foto nossa!", relembra a ex-BBB, que faz aniversário em 22 de junho.>

Sobre os novos projetos, ela disse, misteriosa, que "tem muita coisa bacana para acontecer". "A gente vai amadurecendo primeiro, com muito carinho e, aos poucos, passando para as pessoas. Os fãs querem muito saber o que a gente está fazendo, mas à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai contando. Fiquem sabendo que tem muita coisa bacana para acontecer ainda e estou muito feliz de viver essa fase", disse ela, que teve o contrato renovado com a Globo pós-BBB 25.>