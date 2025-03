FENÔMENO BAIANO

Aline Patriarca é tietada por famosos após eliminação do BBB: 'Como fingir costume?'

Ex-sister foi eliminada da casa mais vigiada na última terça-feira (25)

Com um pós-BBB digno de estrela, a baiana Aline Patriarca tem se surpreendido com o carinho que tem recebido do público após ser eliminada do reality show na última terça-feira (25). A ex-policial também foi tietada por diversos famosos nos Estúdios Globo nesta quarta (26), incluindo nomes como Luís Miranda, Larissa Manoela, Jeniffer Nascimento, Bianca Bin e até Belo. >