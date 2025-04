NOVO CASAL

Aline Patriarca e Diogo Almeida engatam romance após BBB 25

Casal assume reaproximação após BBB 25 e vivem romance fora da casa

Durante a festa de aniversário de Edy, também ex-BBB25, realizada na quarta-feira (23), Diogo Almeida esteve presente e teria dedicado boa parte do tempo em contato com Aline, que não compareceu ao evento por estar indisposta. Ainda assim, segundo relatos, o ator manteve ligações e chamadas de vídeo com a sister durante a comemoração. No dia seguinte, Aline usou suas redes sociais para explicar a ausência, revelando que sofreu uma crise de rinite.>