NOVELA DAS 21H

‘Vale Tudo’: chegada de Odete Roitman movimenta a trama; confira os resumos de 28/4 a 10/5

A entrada triunfal de Odete Roitman promete abalar as estruturas da novela das nove

Celina repreende Odete após um comentário maldoso sobre Heleninha. Leila recebe um alerta de Eunice para não misturar interesses pessoais no trabalho. Odete demonstra desconforto com a visita inesperada de Tiago. Em outro núcleo, César se apavora ao ser cobrado por Gervásio em sua própria casa. Tiago pede à avó para não internar Heleninha. Leila conquista um emprego na Tomorrow, enquanto Odete questiona a presença de Ivan nas reuniões da TCA.>

Odete demite Ivan, mas logo o readmite após reconhecer seu valor. Enquanto isso, Raquel decide abrir um restaurante com Poliana. Daniela se oferece para ajudar Lucimar na pensão de Jorginho. Odete desaprova Solange, e Afonso enfrenta a mãe em defesa da jovem. Em paralelo, Ivan vê Fátima em um encontro suspeito com César em um restaurante.>

Odete fala mal de Solange para seu namorado, Martin, e recebe um convite de Ivan para jantar na casa de Celina. Enquanto Tiago enfrenta uma crise de pânico, Raquel contrata Gilda para trabalhar no restaurante. Daniela orienta Lucimar sobre os direitos de Jorginho. Maria de Fátima começa a arquitetar um plano contra Solange, enquanto Heleninha ouve a avó falando sobre transformá-la em pretendente para Ivan.>

Convencida por Celina, Heleninha aceita participar do jantar. Durante o evento, Ivan elogia seus quadros. Raquel e Ivan começam a desconfiar do interesse de Odete. Solange e Sardinha estranham a presença de Gervásio. A relação entre Raquel e Ivan se intensifica, e os dois decidem investigar a mala de Rubinho.>

Fátima segue Gervásio para tentar localizar a mala com dólares. Enquanto isso, Renato deixa claro para Leila que ela foi escolhida para manter seu emprego. Odete e Martin discutem, e ela anuncia a Marco Aurélio que Ivan será responsável pelos projetos culturais da TCA. Raquel e Ivan finalmente descobrem o conteúdo da misteriosa mala.>

Durante o jantar na casa de Solange, Odete fotógrafa Maria de Fátima cumprimentando Afonso, insinuando um possível envolvimento. Solange se sente insultada por Odete, e Maria de Fátima celebra o conflito. Heleninha, animada, revela a Ivan que voltou a pintar graças a uma conversa com ele.>

Maria de Fátima suspeita que Rubinho tenha roubado Marco Aurélio. Raquel, sentindo ciúmes de Ivan e Heleninha, se incomoda com a aproximação dos dois. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar a mãe, enquanto Luciano alerta Ivan sobre os sentimentos de Heleninha.>

Maria de Fátima finge passar mal durante a exposição de Heleninha para atrair a atenção. Raquel enfrenta Odete e Ivan, e Heleninha acaba sendo conduzida para casa por policiais. Maria de Fátima propõe dividir um apartamento com a mãe. Já Raquel, determinada, se muda para o prédio de Ivan.>

Raquel se recusa a dar a chave do cofre para Ivan e pede tempo. Fátima e César elaboram um plano para impedir Raquel de entregar o material. Durante uma ida ao banco, Gilda sofre um atropelamento causado por Olavo. No desespero, Raquel busca ajuda. Enquanto isso, Fátima dopa Raquel e Gilda para procurar pistas do que a mãe esconde.>