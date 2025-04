NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': saiba o que acontecerá no primeiro capítulo que estreia hoje (28)

Confira o que vai acontecer no primeiro capítulo de 'Dona de Mim'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2025 às 12:02

'Dona de Mim': saiba o que acontecerá no primeiro capítulo que estreia hoje (28) Crédito: Divulgação/TV Globo

O primeiro capítulo de Dona de Mim já começa com grande tensão e emoções à flor da pele. O cenário do casamento de Abel está pronto, mas uma reviravolta acontece quando Ellen interrompe a cerimônia e faz um pedido desesperado: que Abel cuide de sua filha, Sofia. O pedido de Ellen muda para sempre a vida da pequena, que, sete anos depois, já é uma garota arteira, pregando peças e aprontando com as aspirantes a babá. >

Enquanto isso, Leo, Pam e Kami se arrumam para uma noite na Feira de São Cristóvão, onde, sem saber, Leo se reencontra com Marlon. A troca de olhares e memórias do passado entre os dois promete agitar a trama. Leo também compartilha um momento descontraído com Júlio, mas não sabe que, ao mesmo tempo, está prestes a enfrentar novos desafios. Ao receber um pedido de ajuda de Leo, Marlon corre para ajudá-la, demonstrando a força de sua amizade.>

Dentro da mansão dos Boaz, Sofia continua dando trabalho, e Filipa e Abel não escondem sua frustração com o comportamento da menina. Ao mesmo tempo, Stephany informa a Leo que precisará trancar a faculdade para trabalhar, uma decisão que mudará o rumo da vida delas.>

Para complicar ainda mais a situação, Leo se vê acusada de fraude por Bárbara e outras mulheres envolvidas com as rifas da família Boaz. Com o clima tenso, o primeiro episódio de Dona de Mim já promete revelar os principais conflitos que acompanharão os personagens ao longo da trama.>