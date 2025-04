10 ANOS DEPOIS

Mãe reencontra filho desaparecido ao adotá-lo sem saber: 'Meu coração parou'

Após dez anos de buscas e sofrimento, Gabriela Suárez descobriu que o garoto que havia adotado era, na verdade, seu próprio filho desparecido

O drama começou em 2011, quando Bernardo, então com apenas três anos, sumiu sem deixar vestígios. Durante meses, Gabriela procurou incansavelmente, mas as investigações não apontaram qualquer pista concreta. "Mesmo quando todos me diziam para desistir, eu sentia que ele ainda estava vivo", declarou ela em entrevista à imprensa local.>