SEM PIEDADE

Tiros de escopeta e fuzil: líder do CV executou mulher que denunciou ele

Filhos da vítima testemunharam o crime

Quem vive algumas comunidades sabe é preciso seguir à risca a cartilha do tráfico. E afrontar a cúpula é morte na certa. Foi o que aconteceu com Juciene Amadeu de Jesus, 30 anos, a "Negona", na cidade de Santo Amaro da Purificação, nesta sexta-feira (25). >

Ela denunciou uma das lideranças do Comando Vermelho no bairro Pitinga e acabou morta com tiros na cabeça de escopeta calibre 12 e fuzil. O autor e a mulher dele foram presos. O crime aconteceu no Condomínio Solar, onde Juciene morava e foi testemunhado pelos quatro filhos dela. >