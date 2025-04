SANTO AMARO

Casal é preso por matar vizinha a tiros após discussão na Bahia

Briga aconteceu dias antes do crime e vítima chegou a registrar BO

Carol Neves

Publicado em 26 de abril de 2025 às 13:47

Juciene Amadeu de Jesus Crédito: Reprodução

Um casal foi preso suspeito pela morte de Juciene Amadeu de Jesus, de 30 anos, na sexta-feira (25), no município de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Juciene foi retirada de casa, em um condomínio de prédios no bairro Pitinga, e assassinada a tiros na frente do imóvel. >

Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Santo Amaro, dias antes do crime Juciene discutiu com o casal, que morava no mesmo prédio que ela, e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra eles, depois de ser ameaçadas de morte. >

As investigações constataram que dias antes do crime houve uma discussão entre a vítima e o casal. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra os suspeitos, pois estava sendo ameaçada de morte. Juciene morava no mesmo prédio que eles. O motivo da briga não foi informado. >