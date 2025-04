CRIME

Cantor de arrocha é morto a tiros após discussão na Bahia; guarda municipal é suspeito

Vítima foi alvo de disparos na cidade de Itabela, no sul do estado

O cantor de arrocha Josemar Xavier Pereira, de 38 anos, mais conhecido como ‘Jô Xavier’, foi morto a tiros após uma discussão na noite de domingo (27), em Itabela, no sul da Bahia. De acordo com informações iniciais da investigação, o homem apontado como principal suspeito do crime é um guarda municipal= da cidade. >