CRIME

Suposto comunicado do CV faz ameaças após jovem ser raptado e morto em Feira: 'Vai morrer gente inocente'

Thaylon Jesus Coutinho, 19 anos, foi encontrado morto mesmo após aviso da facção

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:10

Desparecimento de Thaylon motivou suposto comunicado Crédito: Reprodução

A morte de Thaylon Jesus Coutinho, 16 anos, que teria sido sequestrado e executado pelo Bonde do Maluco (BDM) por ser morador de ‘bairro rival’ em Feira de Santana, pode gerar mais crimes brutais. Ao menos é o que indica um suposto comunicado do Comando Vermelho (CV), grupo que atua no bairro do Papagaio, onde Thaylon morava. >

No comunicado, publicado antes que a morte do jovem viesse à tona, a facção ameaçava o BDM e destacava que, caso algo acontecesse com Thaylon, as consequências disso também poderiam recair contra moradores inocentes do bairro Rua Nova, onde o jovem foi raptado. A vítima tinha ido ao local para tentar vender um celular quando foi surpreendido por homens armados.>

“Se matar o menino Taylor [Thaylon], a Rua Nova vai virar mar de sangue. Vamos matar pai, mãe, irmãos e a família toda. Morador não tem nada a ver com a nossa briga, mas se for para envolver gente, a gente envolve também. O papo está dado: se matar o menino, vai morrer gente inocente também”, escreve o CV, em suposto comunicado nas redes sociais.>

Além disso, o comunicado confirma a informação de que Thaylon não tinha qualquer envolvimento com o crime e facções criminosas. “Comunicamos a Rua Nova e pedimos para soltar o rapaz Taylor [Thaylon] que não se envolve com nada. O menino tem mãe, irmão e o problema de vocês não é com ele. Quer vir pra cima? Vocês sabem onde nos encontrar”, completa a suposta mensagem do CV.>

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Thaylon, de 16 anos, "encontrado neste domingo (27) em uma área de mata próxima a uma estação de tratamento de água, no bairro Pedra do Descanso, zona periurbana do município".>