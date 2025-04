MORTE POR CEP

Jovem é raptado e morto em Feira de Santana; suspeita é que tenha sido executado por morar em bairro de facção rival

Thaylon de Jesus Coutinho, 19 anos, saiu de casa para vender celular e desapareceu

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 18:08

Thaylon de Jesus Coutinho Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Thaylon de Jesus Coutinho, de 19 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na manhã deste domingo (27), em Feira de Santana. Ele estava desaparecido desde a tarde de sábado, quando saiu de casa para vender um celular no bairro da Rua Nova e, de acordo com informações iniciais, foi raptado por um grupo de homens armados no local. >

De acordo com um policial da cidade, a morte de Thaylon seria mais um caso de execução por CEP. “O jovem é morador do bairro do Papagaio, onde o Comando Vermelho atua e foi vender o aparelho na Rua Nova, que tem uma presença forte do Bonde do Maluco. Não dá para dizer se foi uma emboscada, mas ao que tudo indica pegaram ele por conta disso”, diz o policial, sem se identificar.>

Ainda segundo a fonte, não há informações de qualquer envolvimento da vítima com o crime. “É um menino sem passagem, pelo que consta. Infelizmente, vítima dessa ação brutal das facções que matam alguém simplesmente por morar em um bairro onde há atuação de grupos rivais. Nas redes sociais, todo mundo fala que ele não entrava em nada dessa coisa de facção”, completa. >

Antes da morte do jovem ser confirmada, um áudio circulou nas redes sociais afirmando que a família estava desesperada à procura dele. “Já foram em delegacia, já rodaram os hospitais para ver se deu entrada em algum hospital, mas até então nenhuma notícia. Espero que ocorra tudo bem, mas é complicado quando a pessoa some assim”, falou um homem em um áudio, sem se identificar.>

Procurada na tarde deste domingo (27), a Polícia Militar informou que o caso foi registrado na delegacia por conta do desaparecimento e recomendou que a reportagem procurasse a Polícia Civil. >

No início da noite de hoje, a corporação enviou uma nota informando que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Thaylon de Jesus Coutinho, de 16 anos, "encontrado neste domingo (27) em uma área de mata próxima a uma estação de tratamento de água, no bairro Pedra do Descanso, zona periurbana do município".>