CRIME

Mulher é atingida por tiro durante feira em condomínio na Vila Laura

Vítima foi baleada nas nádegas enquanto participava do evento

Uma mulher não identificada foi baleada dentro do condomínio Villa Privilege, na Rua Raul Leite, no bairro da Vila Laura, na noite de sábado (26). O caso foi registrado durante a realização de uma feira de vendas no local e a vítima precisou ser socorrida em uma cadeira de rodas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). >