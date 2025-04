CONFLITOS FUNDIÁRIOS

Milícia que expulsa povos tradicionais de terras no oeste da Bahia vira alvo de operação

Grupo agia a serviço de fazendeiros com uma empresa de fachada; dois homens foram presos

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2025 às 09:14

Grupo miliciano agia em áreas rurais de Correntina Crédito: Polícia Civil

Um grupo miliciano armado que pratica atos de intimidação e violência em conflitos fundiários no oeste da Bahia entrou na mira da polícia. Dois integrantes da organização criminosa foram presos na manhã desta sexta-feira (25). Além disso, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos para avançar em investigações contra o grupo que agia a serviço de fazendeiros. >

De acordo com a Polícia Civil, o grupo agia por meio de empresa de fachada com registro de segurança privada, sem autorização legal da Polícia Federal. As ações dos milicianos envolviam ameaças, lesões corporais e grilagem de terras contra comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, expulsando famílias posseiras e povos tradicionais de suas terras.>

Material apreendido durante operação Crédito: Polícia Civil

O centro das investigações é o município de Correntina, onde está a Vara Criminal que expediu os mandados. A decisão, porém, acatou pedidos do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), que identificou a atuação dos criminosos em áreas rurais no município de Correntina. Aparelhos elétricos, armas e munições foram apreendidos pelos policiais.>