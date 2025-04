SEIS CIDADES

13 pessoas são presas em operação de combate a sequestros e crimes contra patrimônio na BA

200 policiais cumprem mandados em Salvador e outras seis cidades

Entre os presos, quatro são acusados de integrar um grupo responsável por crimes de extorsão mediante sequestro. Em Salvador, as ações acontecem nos bairros do Nordeste de Amaralina, Águas Claras, Valéria, Fazenda Grande do Retiro, Boca do Rio, Trobogy e Sussuarana.>