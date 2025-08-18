OESTE BAIANO

Prefeitos de Barreiras e Correntina exaltam ACM Neto: 'Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado'

Eles destacaram a liderança de Neto no projeto de mudança da Bahia e salientaram que o Oeste estará unido para defender um novo momento para o Estado

Pombo Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:28

ACM Neto viajou pelo Oeste baiano Crédito: Divulgação

Os prefeitos de Barreiras, Otoniel Teixeira, e de Correntina, Mariano, exaltaram o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, neste domingo (17) durante agenda no Oeste da Bahia. Eles destacaram a liderança de Neto no projeto de mudança da Bahia e salientaram que o Oeste estará unido para defender um novo momento para o Estado.

“Neto tem um compromisso muito grande com esse Estado. E queremos dizer, Neto, que a Bahia e o Brasil buscam dias melhores. E o Oeste da Bahia estará unido em torno de uma vitória importante. Nós sabemos da importância do Oeste para o Estado e nós queremos a união dos municípios aqui do Oeste da Bahia, dos prefeitos, dos parlamentares aqui dessa região, porque 2026 será um ano muito importante para todos nós”, frisou Otoniel.

O prefeito de Barreiras ressaltou ainda a presença de ACM Neto no Oeste para ouvir as demandas da região e dialogar com a população e com lideranças políticas. “Destacar sua presença aqui em Correntina, a sua presença no Oeste. Nós queremos o político que esteja ao nosso lado, discutindo, ouvindo os problemas aqui dos nossos municípios, aqui da nossa região”, pontuou.

Mariano agradeceu a presença e salientou seu compromisso com o futuro da Bahia. “Dia especial, Neto. Nos alegra muito a sua presença. Muito obrigado. Correntina agradece e fica muito feliz. É um gesto de confiança e amizade. Seja bem-vindo, nosso próximo governador. Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado”, afirmou.