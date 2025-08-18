Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitos de Barreiras e Correntina exaltam ACM Neto: 'Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado'

Eles destacaram a liderança de Neto no projeto de mudança da Bahia e salientaram que o Oeste estará unido para defender um novo momento para o Estado

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:28

ACM Neto viajou pelo Oeste baiano
ACM Neto viajou pelo Oeste baiano Crédito: Divulgação

Os prefeitos de Barreiras, Otoniel Teixeira, e de Correntina, Mariano, exaltaram o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, neste domingo (17) durante agenda no Oeste da Bahia. Eles destacaram a liderança de Neto no projeto de mudança da Bahia e salientaram que o Oeste estará unido para defender um novo momento para o Estado.

“Neto tem um compromisso muito grande com esse Estado. E queremos dizer, Neto, que a Bahia e o Brasil buscam dias melhores. E o Oeste da Bahia estará unido em torno de uma vitória importante. Nós sabemos da importância do Oeste para o Estado e nós queremos a união dos municípios aqui do Oeste da Bahia, dos prefeitos, dos parlamentares aqui dessa região, porque 2026 será um ano muito importante para todos nós”, frisou Otoniel.

O prefeito de Barreiras ressaltou ainda a presença de ACM Neto no Oeste para ouvir as demandas da região e dialogar com a população e com lideranças políticas. “Destacar sua presença aqui em Correntina, a sua presença no Oeste. Nós queremos o político que esteja ao nosso lado, discutindo, ouvindo os problemas aqui dos nossos municípios, aqui da nossa região”, pontuou.

Mariano agradeceu a presença e salientou seu compromisso com o futuro da Bahia. “Dia especial, Neto. Nos alegra muito a sua presença. Muito obrigado. Correntina agradece e fica muito feliz. É um gesto de confiança e amizade. Seja bem-vindo, nosso próximo governador. Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado”, afirmou.

A agenda de ACM Neto no Oeste também foi contou com as presenças dos deputados José Rocha (federal) e Manuel Rocha (estadual), dos ex-prefeitos Elinaldo Araújo (Camaçari), Reinaldo Braga Filho (Xique-Xique), Zito (Barreiras) e Mazim (Tabocas), do vice-prefeito de Correntina, Cassemiro, do presidente da Câmara do município, Negão de Satu, além de lideranças de diversas cidades da região.

Mais recentes

Imagem - Homem foi morto a facadas por namorada após se recusar a mostrar mensagens no seu celular

Homem foi morto a facadas por namorada após se recusar a mostrar mensagens no seu celular
Imagem - Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar
Imagem - Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador
03

Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Imagem - Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos
04

Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos