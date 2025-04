CRIME

Ladrões de banco da mesma família são presos durante operação em Salvador

Os três alvos foram localizados em Fazenda Grande do Retiro e Santo Inácio

Três criminosos foram presos no início da manhã desta quinta-feira (10) em operação contra um grupo especializados em roubos a bancos em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Os alvos, que foram presos nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e Santo Inácio, pertencem a uma mesma família. No cumprimento de um dos mandados, uma pistola de calibre .40 foi apreendida por policiais. >

A Operação Laços de Sangue, que foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC), ainda cumpre mandados em Lauro de Freitas, na Ilha de Itaparica e em Feira de Santana. A cidade de Lauro, inclusive, marca a origem das investigações que acabaram na operação, já que o grupo entrou na mira da polícia após um roubo registrado no município no mês de janeiro. >

Ao todo, mais de 100 policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com o apoio de guarnições da Polícia Militar cumprem mandados judiciais na capital, RMS e um município do interior do estado. >