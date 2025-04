APREENSÃO

Fazendas com 132 mil pés de maconha viram alvo de operação na Bahia

Três pessoas foram presas em flagrante durante ação da Polícia Federal

Durantes as ações nas fazendas, entre os dias 8 e 17 de abril, a Operação Carcará II ainda prendeu três pessoas em flagrante. De acordo com a PF, o ciclo produtivo da maconha na região segue monitorado pelos policiais federais e novas ações são realizadas nos períodos próximos à colheita. >

A operação contou com apoio aéreo e das forças policiais do GRAER, CIPECAATINGA e 9º BBM. A PF tem realizado ações com recorrência para erradicação de plantios de maconha com objetivo de reduzir a oferta da droga para o mercado consumidor. >