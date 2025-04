TIROTEIO

Suspeito morre em confronto com a PM no Bairro da Paz; homem carregava bolsa com drogas

Policiais localizaram grupo armado nas ruas do bairro

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2025 às 10:33

Bairro da Paz Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um suspeito conhecido como DJ morreu em um confronto com agentes da Rondesp, da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), no Bairro da Paz, em Salvador. O homem foi localizado na companhia de outros suspeitos armados durante uma ação de rondas dos PMs. O grupo atirou contra as viaturas, iniciando o confronto, segundo informações da corporação. >

“Houve o revide e, após cessar-fogo, um homem foi encontrado ao solo com uma arma de fogo e uma bolsa contendo entorpecentes. O ferido foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu aos fermentos”, informou a polícia militar em nota sobre o caso.>

Além da morte de DJ, a PM destacou a apreensão de uma vasta quantidade de entorpecentes que estavam na bolsa localizada com ele. Foram apreendidos 82 pinos e sete trouxas grandes de cocaína, 139 recipientes de K9, 58 porções de maconha e um tablete da mesma droga. O traficante estava em posse de uma espingarda calibre 12.>