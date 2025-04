SALVADOR

Idoso que morreu ao fugir de assalto tinha comprado moto há um mês

Vítima foi atingida nas costas enquanto fugia de criminosos

Morto ao tentar fugir de um assalto pela Avenida Gal Costa , em Salvador, o idoso Gildásio de Oliveira Pereira, 61 anos, tentava salvar a moto comprada há um mês quando foi atingido por um disparo na região das costas. Encarregado de obras, a vítima tinha compartilhado a conquista da motocicleta com o primo Anderson Souza, que o esperava para trabalhar antes de saber da sua morte. >

“É uma situação lastimável. Gildásio comprou essa moto há um mês. Eu comprei a minha tem um mês e 15 dias. Ele comprou essa Fan 160, eu perguntei se colocou no seguro e disse que sim, estava falando com ele ontem. Já estou pensando em vender a minha moto porque a situação está demais e não quero deixar meu filho”, fala Anderson, que se tornou mestre de obras com o apoio de Gildásio. >