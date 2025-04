TIRO NAS COSTAS

Idoso morto em tentativa de assalto estava a caminho do trabalho

Gildásio de Oliveira Pereira, de 61 anos, ainda pediu por socorro antes de morrer

Não se sabe, no entanto, em qual localidade Gildásio teria sido ferido. No local, a única filha de idoso, muito abatida, o reconheceu e entrou em desespero por conta da morte do pai. Morador de Itapuã, Gildásio era encarregado de obras do Consórcio do Mané Dendê e estava a caminho de um serviço quando foi interceptado por criminosos.>