SALVADOR

Princípio de incêndio em cozinha do Palacete Tira-Chapéu assusta moradores no Centro Histórico

Ocorrência se deu na cozinha do restaurante da cobertura; ninguém ficou ferido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2025 às 19:03

Escapamento do duto do Palacete Tira-Chapéu apresentou fumaça Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Uma densa fumaça saída de um prédio histórico na Rua Chile assustou quem passava pelo local na tarde deste domingo (8). A fumaça foi vista saindo do telhado do Palacete Tira-Chapéu, imóvel histórico localizado na Rua Chile. O temor de quem circulava pelo local era o de mais um incêndio atingir um patrimônio tombado da capital baiana.>

A situação, no entanto, foi controlada rapidamente. De acordo com a assessoria de imprensa do Palacete, a fumaça veio do escapamento do duto localizado no telhado. "Informamos que, na tarde deste domingo, 8, o escapamento do duto acima do telhado do Palacete Tira-Chapéu apresentou fumaça. A situação foi prontamente controlada pela equipe de manutenção do local, e as devidas providências foram acionadas imediatamente", informou a nota oficial.>

A ocorrência envolveu o restaurante instalado no rooftop do prédio, onde ocorreu um princípio de incêndio na cozinha. A brigada interna atuou na ocorrência e controlou as chamas antes da chegada dos bombeiros. Ainda assim, equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para realizar o rescaldo e garantir a eliminação de riscos de reignição.>

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 15h e foi extinto em menos de 10 minutos. "O princípio de incêndio que atingiu a cozinha do restaurante no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, na capital baiana, já foi debelado pela brigada local. Os bombeiros militares realizaram o rescaldo e a varredura da área para eliminarem a possibilidade de reignição. A ocorrência aconteceu por volta das 15h deste domingo (8) e em menos de 10 minutos as chamas já tinham sido debeladas. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida", explicou a corporação.>