'Garota do Momento': confira o resumo dos capítulos de 9 a 14 de junho

De revelações a incêndio criminoso, a semana promete virar a vida dos personagens de cabeça para baixo na novela das 18h

Segunda-feira, 10 de junho

Terça-feira, 11 de junho

Clarice rompe com Zélia. Bia é rejeitada pelos amigos, enquanto Amália anuncia que o julgamento de Beatriz está próximo. Ronaldo dá apoio a Bia, e Beto organiza um encontro no Gente Fina para defender a amada. Gregório sofre uma agressão misteriosa nas ruas. Maristela e Juliano sugerem que Bia vá para Nova Iorque.>

Quarta-feira, 12 de junho

Quinta-feira, 13 de junho

Zélia pressiona Coralina. Enquanto isso, Beto, Beatriz e Ulisses se animam com os planos para o longa-metragem. Clarice teme ser perseguida por Juliano, que já teve um confronto com Gregório. Mariana segue sendo investigada por Topete e Eugênia. Bia escreve uma carta assumindo a culpa pela troca dos colares. Alfredo tem um colapso ao vivo em seu programa.>

Sexta-feira, 14 de junho

Sábado, 15 de junho

Ronaldo impõe uma condição a Bia: só viaja com ela se confessar o crime. Beto salva Lígia do incêndio, e o caso passa a ser tratado como criminoso. Clarice conforta Beatriz após ouvir sobre a carta. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela. Bia vai até a delegacia e confessa tudo. O delegado encontra o colar Mystique no cofre de Maristela, confirmando a virada no caso.>