ESTREIA

Nova temporada de Drag Race Brasil já tem data de estreia; conheça as participantes

Reality chega à sua segunda edição no país com desafios inéditos e competidoras de todo o Brasil

A contagem regressiva começou: a segunda temporada de Drag Race Brasil estreia no dia 10 de julho na plataforma WOW Presents Plus, disponível em mais de 190 países. A competição será novamente comandada por Grag Queen, vencedora do Queen of the Universe, e trará de volta os jurados Dudu Bertholini e Bruna Braga ao painel.>