Modelo sofre ataque de pânico e morre ao despencar de 45m durante esporte radical

Tijana Radonjic caiu de uma altura de 45 metros enquanto gravava um vídeo promocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2025 às 14:42

Tijana Radonjic caiu de uma altura de 45 metros Crédito: Reprodução/X

Uma gravação promocional terminou em tragédia na costa de Montenegro. A modelo Tijana Radonjic, de 19 anos, morreu após despencar de cerca de 45 metros de altura durante a prática de parasailing, esporte em que a pessoa é içada ao ar por um paraquedas preso a uma lancha. >

O acidente aconteceu no dia 28 de maio, enquanto Tijana filmava um vídeo comercial para uma empresa de turismo em Budva, às margens do Mar Adriático. Natural de Novi Sad, na Sérvia, a jovem foi contratada para participar da campanha, que tinha como objetivo atrair turistas para a temporada de verão europeu.>

Segundo testemunhas, Tijana parecia tranquila antes do voo e seguia normalmente as instruções da equipe. No entanto, já no alto, ela teria sofrido uma aparente crise de pânico. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver a modelo tentando se desvencilhar dos equipamentos. Ela rasga o colete salva-vidas e desafivela o cinto de segurança que a mantinha presa ao paraquedas.>

Banhistas próximos relataram que ouviram a jovem gritar "me ponham no chão, me ponham no chão" momentos antes de despencar no mar. Ela foi resgatada já sem vida.>

O episódio gerou grande comoção nas redes sociais, especialmente entre fãs e moradores locais, além de levantar questionamentos sobre os procedimentos de segurança da empresa envolvida, cujo nome ainda não foi divulgado.>