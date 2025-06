SEXUALIDADE

Flor Gil desabafa sobre ataques: 'Essa menina era tão linda, agora é sapatão'

Neta de Gilberto Gil também falou sobre inspiração na tia Preta Gil

Ela é fruto do casamento de 19 anos da chef e apresentadora Bela Gil com o empresário e designer João Paulo Demasi. Os dois são pais ainda de Nino, de 8, e se separaram em 2023. Segundo Flor, os pais lhe ensinaram a lidar com questões do tipo. "Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem".>