Filho de Faustão revela dificuldades do pai com a fama: 'Nunca foi de sair'

João Silva fala sobre o impacto da exposição na vida do apresentador em entrevista ao podcast Bagaceira Chique

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2025 às 12:58

Faustão Silva e seu filho, João Silva Crédito: Reprodução/TV Globo

João Silva, de 21 anos, abriu o jogo sobre como a fama afetou profundamente a vida de seu pai, Fausto Silva, e revelou um momento embaraçoso de sua própria rotina. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, o jovem contou que Faustão sempre teve dificuldades em lidar com o reconhecimento público. >

"Para ele, por muito tempo, foi muito difícil [ter que lidar com a questão de ser famoso, de ser reconhecido]. Ele nunca foi muito de sair", afirmou João. Hoje à frente do Programa do João, ele admite que se cuida para não repetir os mesmos padrões do pai. "Eu faço tudo, só tenho um pouco mais de cuidado. Às vezes, é preciso se privar de alguma coisa em público, porque sempre tem alguém que pode tirar foto.">

Apesar da cautela, a vida pública já rendeu histórias inusitadas. João relembrou um encontro amoroso que deu errado após machucar o pé jogando bola. "Quebrei o dedão do pé no aniversário do meu irmão. Tinha combinado um jantar com uma mulher e fui assim mesmo, com dor, chinelo e meia. No fim, ela foi embora, e eu também. Fui direto para o hospital colocar uma bota ortopédica. Depois disso, não tive outra chance com ela.">