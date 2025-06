EM BUSCA DA CURA

Preta Gil se emociona ao fazer contagem regressiva para tratamento nos EUA: 'Me fortalecendo'

Cantora já fez todos os tratamentos possíveis no Brasil e se apega a opção experimental para se curar do câncer

Fernanda Varela

Publicado em 3 de junho de 2025 às 12:39

Preta Gil nos EUA Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil anunciou nesta terça-feira (3) que dia começa o seu tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. Em publicação feita no Instagram, ela contou que está entre Nova York e Washington - onde ficará pelos próximos 20 dias - e que a nova fase do cuidado médico começa no dia 10 de junho.>

"A vida acontecendo e eu entre Nova York e Washington! Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor", escreveu.>

Sem dar detalhes sobre o tipo de tratamento, Preta destacou a importância do apoio que tem recebido durante o processo de recuperação. "Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!">

Desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino, em janeiro de 2023, Preta Gil passou por um longo processo de tratamento, que incluiu sessões de radioterapia e quimioterapia, além de cirurgias. Agora, ela busca tratamento fora do país. Segundo Preta, tudo que podia ser feito no Brasil, já foi feito.>

Nos Estados Unidos ela recebe apoio de amigos e familiares.>