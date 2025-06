SAÚDE

Força de Preta Gil impressiona médicos: 'Não é todo corpo que aguenta'

Cantora está nos Estados Unidos em busca de cura para o câncer

Preta Gil, 50, falou pela primeira vez sobre a gravidade do procedimento cirúrgico a que foi submetida no fim de 2024, quando precisou retirar parte do intestino por conta de um câncer. “Não é todo mundo que consegue, não é todo corpo que aguenta”, disse a cantora, em entrevista ao Fantástico, concedida dias antes de embarcar para os Estados Unidos.>