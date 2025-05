REDE DE APOIO

Gilberto Gil cancela shows para apoiar Preta durante tratamento contra o câncer

Flora Gil revelou que a prioridade da família é acompanhar a cantora, que iniciou terapia experimental nos Estados Unidos

Durante o Power Trip Summit 2025, realizado em Salvador, a produtora Flora Gil se emocionou ao falar publicamente sobre o momento delicado enfrentado pela família. Em meio à programação do evento, voltado ao empreendedorismo musical, a esposa de Gilberto Gil confirmou que o cantor cancelou compromissos internacionais da turnê Tempo Rei para apoiar a filha Preta Gil , que segue em tratamento contra um câncer no intestino.>

“A gente estaria indo agora para os Estados Unidos, fazer três ou quatro shows por lá. Mas vocês todos sabem pelo que a gente está passando…”, disse Flora, com a voz embargada. Em seguida, completou: “A gente não queria sair do Brasil para ficar perto da Preta, mas agora ela está nos Estados Unidos”.>

Gilberto Gil, que está em sua turnê de despedida dos palcos, já havia realizado uma série de apresentações no Brasil. A etapa internacional, no entanto, foi suspensa após a piora no quadro de saúde de Preta, que viajou para os Estados Unidos em busca de um tratamento experimental.>