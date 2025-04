EMOÇÃO

Gilberto Gil chora ao cantar com Preta em turnê de despedida; assista

Cantora subiu ao palco durante apresentação em São Paulo

O show de Gilberto Gil em São Paulo, durante a turnê de despedida “Tempo Rei”, no sábado (26), foi marcado por um momento de muita emoção. Preta, filha de Gil, subiu ao palco para cantar "Drão" com o pai, que chorou durante a apresentação. A faixa escolhida foi composta em homenagem à mãe de Preta, Sandra Gadelha, terceira esposa do cantor. >

A cantora entrou no palco acompanhada da irmã Nara Gil, que é backing vocal de Gilberto Gil. Enquanto Preta e o pai cantavam juntos, imagens de arquivo da família eram exibidas no telão, o que aumentou a emoção. >

Preta Gil, que foi ovacionada pela plateia, enfrenta um quadro de saúde delicado após complicações de um câncer. Ela recebeu mais uma alta hospitalar no dia 15 deste mês e chegou a divulgar que iria para o exterior em nova fase do tratamento.>

Os registros do encontro foram publicados nas redes sociais do cantor. O show, realizado no Allianz Parque, foi o último do artista em São Paulo pela turnê despedida. Nando Reis também fez uma participação especial e cantou a música “O Luar”. >