ENTRE AMIGOS

Após alta hospitalar, Preta Gil celebra a Páscoa com amigos e compartilha momento especial nas redes

Cantora se recupera de internação e registra primeiro encontro público desde alta médica, em clima de gratidão e acolhimento

Poucos dias após deixar o hospital, Preta Gil celebrou a Páscoa com um almoço intimista ao lado de amigos próximos, no último domingo (20). A cantora, de 50 anos, compartilhou o reencontro em seu perfil no Instagram, emocionando os fãs com registros do momento de afeto e renovação. >