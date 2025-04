CURIOSIDADE

Após foto rara, fãs pedem para ver o rosto da filha de Luan Santana

Imagem rara da bebê, publicada no domingo de Páscoa, viraliza nas redes sociais

Com quase quatro meses de vida, Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães, já é uma das crianças mais aguardadas da internet — rivalizando até com o filho de Sandy e Lucas Lima, cujo rosto também nunca foi revelado publicamente. >

No domingo de Páscoa (20), Jade surpreendeu os seguidores com cliques inéditos da filha vestida de coelhinha. As imagens, repletas de fofura, viralizaram rapidamente nas redes sociais e geraram uma enxurrada de comentários.>