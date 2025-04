SURPRESA

Cantora gospel faz rara aparição quatro anos após acidente gravíssimo

Amanda Wanessa voltou às redes sociais com publicações celebrando a Páscoa

Nas imagens, Amanda aparece sorridente. Na legenda do post, a família celebrou a vida da cantora. “Agradeço a Ele por sua infinita misericórdia, por te guiar com amor e te fortalecer nos momentos de dificuldade. Que a presença do Senhor continue iluminando nosso caminho, nossa família, nossas vidas e que você seja sempre digna de Sua graça”, diz um trecho do texto.>