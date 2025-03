VEJA FOTOS

Mensário de filha de Luan Santana chama atenção por luxo e delicadeza

Festa foi apenas para convidados próximos

A festa de comemoração dos três meses da pequena Serena, filha do cantor Luan Santana e Jade Magalhães, chamou atenção pelo bom gosto e delicadeza de cada item escolhido.>

O mensário foi celebrado nesta sexta (28/3), de forma reservada, mas a influenciadora e designer de moda compartilhou alguns detalhes com seguidores. A bebê segue sem ter seu rostinho muito exposto pelos pais. >

No Instagram, a esposa do cantor mostrou o vestido usado pela criança. “Tá passando muito rápido, mas eu fico muito feliz, com o coração muito tranquilo por estar aproveitando e curtindo cada fase dela todos os dias”, comentou Jade. >